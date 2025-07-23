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В Нижегородской области задержали агента СБУ

В Нижегородской области задержали агента СБУ, делавшего тайник с частями БПЛА
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Нижегородской области украинского агента, который за деньги выполнял задания Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.

У него обнаружили взрывчатые вещества и составные части БПЛА.

«Пресечена деятельность агента СБУ, причастного к госизмене и незаконному приобретению взрывных устройств и взрывчатых веществ. В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части беспилотных летательных аппаратов, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность», — уточнили в ведомстве.

Также сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Кубани, где гражданин одной из стран Центральной Азии планировал поджечь общежитие завода, а затем уехать к террористам в Афганистан.

Ранее ФСБ пресекла деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

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