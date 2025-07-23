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Экс-главу представительства Минобороны РФ осудили на 8,5 года за взятки

СК: экс-главу представительства МО Болгарева осудили за взятки на 14 млн рублей
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Суд вынес приговор бывшему главе 5481-го военного представительства Минобороны РФ Сергею Болгареву по делу о взятках на сумму более 14 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Приговором суда Болгареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с подсудимого взыскали более 14 млн в собственность государства.

По версии следствия, в период с 2017 по 2023 год госзаказчик заключил с ОАО «Пятигорский завод «Импульс» контракты на поставку устройств связи на сумму более 500 млн рублей. Болгарев должен был осуществлять контроль за качеством и приемкой продукции.

Взятки он получил за «формальную приемку продукции военного назначения» и покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

Ранее сообщалось, что СК проверяет проректора вуза во Владивостоке из-за многомиллионного ущерба.

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