Экс-начальника военного представительства будут судить за взятку свыше 14 млн рублей

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 5481 военного представительства Сергея Болгарева, обвиняемого в получении крупной взятки, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, в период с 2017 по 2023 годы государственный заказчик заключил с ОАО «Пятигорский завод «Импульс» контракты на поставку устройств связи на сумму более 500 миллионов рублей. Болгарев должен был осуществлять контроль за качеством и приемкой продукции.

Сообщается, что мужчина получил от генерального директора завода Сергея Кузьменко взятки на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Эти деньги, по версии следствия, предназначались «за формальную приемку продукции военного назначения» и покровительство при исполнении государственного оборонного заказа.

В настоящее время фигурант арестован. Суд принял решение наложить на его имущество арест на сумму более 36 миллионов рублей.

До этого суд в Москве заключил под стражу бывшему замгубернатора Тамбовской области Сергею Иванову по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее попавшийся на взятке экс-сотрудник «ВСК» Минобороны решил уйти на СВО.