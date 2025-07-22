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СК расследует дело проректора вуза во Владивостоке из-за ущерба на миллионы

СК Приморья: проректора Дальрыбвтуза заподозрили в приемке невыполненных работ
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СУ СКР по Приморскому краю

Проректора по административно-хозяйственной работе одного из вузов Владивостока заподозрили в превышении должностных полномочий при приемке не выполненных подрядчиком работ. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю.

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года подозреваемый подписал акты о приемке фактически не выполненных работ по монтажу автоматической установки сигнализации и систем оповещения. В результате вузу был причинен ущерб на сумму более 3,3 млн рублей, сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», речь идет о проректоре Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета (Дальрыбвтуз) Игоре Садове. Издание отмечает, что следователи провели обыски у фигуранта дома и на рабочем месте.

Ранее суд арестовал главу отдела полиции в Ленобласти за системные взятки.

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