В России вырос спрос на мигрантов из дальнего зарубежья

Бизнес в России все чаще стал нанимать иностранных работников из стран дальнего зарубежья. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на доклад Центробанка.

По информации издания, постепенно меняется их соотношение с мигрантами из СНГ. Так, по данным регулятора, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля планирует трудоустроить мигрантов из Африки.

В Минтруде ранее заявили, что общая квота на привлечение иностранцев к работе в РФ в 2025 году составляет 234,9 тыс. человек, из них для Индии эта квота составляет 71 817 человек. Это количество является предельным. Среди регионов, куда направятся иностранные специалисты, указана в том числе Свердловская область. Как пояснил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, местные промышленные предприятия планируют увеличивать производство, однако ощущается значительный недостаток квалифицированных работников.

Ранее Госдума освободила одну категорию мигрантов от экзамена по русскому языку.