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На Земле произошла слабая магнитная буря

ИКИ РАН: на Земле произошла слабая магнитная буря, возможны новые
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Depositphotos

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что на Земле произошла слабая магнитная буря. Об этом сообщает Telegram-канал лаборатории.

«На Земле регистрируются геомагнитные возмущения планетарного масштаба, связанные воздействием на планету потоков быстрого солнечного ветра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые зафиксировали бурю уровня G1, что является минимальным баллом по пятибалльной шкале. В течение двух суток ожидаются новые бури с возможным усилением до категории G2. Вероятность более сильных бурь составляет менее 1%.

До этого ученые Пермского Политеха и Политехнической школы разработали уникальную модель, способную предсказывать солнечную активность на 11 лет вперед. В учебном заведении уточнили, что процессы на Солнце напрямую влияют на работу спутников, энергосистем и здоровье людей.

Ранее российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов.

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