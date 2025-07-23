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Запашный призвал россиян отказаться от селфи с дикими лисами

Дрессировщик Запашный призвал россиян отказаться от селфи с дикими лисами
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Piotr Krzeslak/Shutterstock/FOTODOM

При встрече с дикими лисами в городе не стоит контактировать с ними и делать с селфи, потому что это может навредить им. Об этом Life рассказал дрессировщик Эдгард Запашный.

По его словам, не стоит также кормить животных, потому что так они привыкнут к легкой добыче и будут возвращаться в город снова и снова. Кроме того, он напомнил, что лисы могут быть переносчиками опасных заболеваний, в том числе бешенства.

«Я призываю людей, которые вдруг увидели лисичку, не поддаваться эмоциям, не бежать за красивыми селфи и не пытаться эту лисичку поймать, чтобы потом куда-то ее отнести. Опасность остается. Вызывайте специалистов, вызывайте МЧС, природоохранную организацию, решать вопрос должны компетентные органы», – посоветовал Запашный.

Дрессировщик добавил, что при встрече с лисой стоит просто спокойно покинуть территорию.

Врач Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что бешенство, или водобоязнь, — это очень опасное вирусное заболевание. Главные переносчики бешенства в городах — бродячие собаки, уличные кошки, лисы, ежи. Встретить их можно у мусорных контейнеров или магазинов, в парках или даже просто во дворе у дома.

Ранее сообщалось, что дикое животное покусало детей в российском лагере.

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