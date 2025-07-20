Дикое животное покусало детей в российском лагере

Пять детей и вожатый пострадали при нападении дикой лисы в лагере в Крыму

Дикая лиса напала на детей в детском лагере «Морской» в Крыму, который входит в систему «Артек». О происшествии сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на источник.

По данным канала, инцидент произошел в ночь на 19 июля. Животное напало на детей, когда они ночевали на природе. В палатках находилось по три-четыре человека. Из-за жары ребята не закрыли их до конца. Примерно в 00:30 мск лиса забежала в открытые палатки и начала кусать детей. В результате пострадали пять несовершеннолетних и один вожатый.

«Из одного отряда было укушено четыре человека, из другого пострадал один мальчик, а так же вожатый лагеря, побежавший отгонять лису от детей», — рассказал источник канала.

Сообщается, что несмотря на то, что лиса покусала детей ночью, в больницу их отвезли только на следующий день около 11 утра. У детей диагностировали укусы ног, лица и бровей. Как говорится в посте, прививки от бешенства пострадавшим сделали только через 13 часов после укусов.

Ранее в якутском детском лагере заметили медведя.