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Врачи рассказали о пользе телятины для здоровья

Pravda.Ru: телятина может ускорить обмен веществ
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Depositphotos

Телятина является менее калорийным мясом, чем говядина или свинина, содержит большое количество белка, а также витамины группы В, включая витамин В12 и фолиевую кислоту, а такжекальций, железо, магний, натрий, калий и фосфор. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Регулярное потребление этого продукта ускорит обмен веществ, улучшит пищеварительную систему и будет способствовать снижению веса. В нем есть ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

«Эти кислоты обладают антитромботическими, противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, а также способствуют улучшению состояния кожи и волос», — добавили в сообщении.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Полина Кулач до этого рассказала «Газете.Ru», что мясо — один из скоропортящихся продуктов, от свежести которого зависит, насколько безопасным будет блюдо. Это нужно учитывать, выбирая мясо на рынке,. Свинина имеет цвет от светло-розового до ярко-красного, мясо говядины от ярко-розового до темно-красного, а баранина светло-красная или красная.

Ранее россиянам рассказали, как делают веганское мясо и можно ли его есть каждый день.

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