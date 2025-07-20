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Россиянам рассказали, как делают веганское мясо и можно ли его есть каждый день

Эксперт Куликов: веганское мясо может содержать много соли, консервантов и добавок
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Shutterstock/Studio Romantic

Веганское мясо — это растительный аналог традиционного мяса, созданный для имитации вкуса, текстуры и питательной ценности. Оно становится все популярнее благодаря экологичности, этическим соображениям и заботе о здоровье, рассказал «Газете.Ru» директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН И.А. Рогова Дмитрий Куликов.

Эксперт назвал основные ингредиенты и технологии изготовления такого мяса.

Белковая основа – чаще всего используют сою, горох, пшеничный глютен (сейтан), грибы или бобовые. Современные аналоги (например, Beyond Meat, Impossible Foods) применяют сложные смеси растительных белков.

Жиры – добавляют кокосовое, подсолнечное или рапсовое масло для имитации мраморности и сочности.

Ароматизаторы и красители – свекольный сок, дрожжевые экстракты, специи и даже гем (растительный аналог гема из сои) для «кровавого» эффекта.

Текстура – экструзия, ферментация или 3D-печать позволяют добиться волокнистой структуры, напоминающей мясо.

«К основным плюсам можно отнести то, что в таком мясе меньше насыщенных жиров и холестерина по сравнению с животным мясом. Также он снижает углеродный след и нагрузку на экологию и подходит для аллергиков (если нет реакции на сою или глютен). К минусам относятся высокая степень обработки – некоторые продукты содержат много соли, консервантов и добавок. Не всегда сбалансированный состав – белок может быть менее усвояемым, чем животный (но это компенсируется разнообразием рациона). И не стоит исключать аллергены – соя, глютен и орехи в составе подходят не всем», — отметил он.

Веганское мясо можно включать в рацион регулярно, но лучше чередовать его с другими источниками белка (тофу, чечевицей, фасолью, орехами). Выбирайте продукты с минимальной обработкой и читайте состав. Если веганское мясо качественное и вписывается в сбалансированный рацион – оно безопасно для ежедневного употребления. Однако, как и с любой едой, важна умеренность и разнообразие, резюмировал специалист.

Ранее диетолог объяснила, можно ли приобщать детей к веганству и сыроедению.

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