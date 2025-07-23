Кинологи объяснили, как выбрать собаку для семьи с детьми

При выборе собаки для семьи с детьми важно обращать внимание на ее характер, размер и потребности в активности. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

Они уточнили, что питомец должен быть спокойным и терпеливым, чтобы он спокойно относился к вниманию детей и их играм. Маленькие породы при этом могут быть более раздражительными, добавили эксперты. Если семья любит проводить время на улице, можно выбрать породы с высокой активностью.

«Забота о питомце учит детей ответственности, помогает развивать социальные навыки, а также дает ощущение привязанности и дружбы. Именно эти качества могут стать основой для формирования личности ребенка», — добавили в сообщении.

16 июля депутат Госдумы Амир Хамитов («Новые люди») предложил ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. С соответствующей инициативой он обратился к министру природных ресурсов Александру Козлову. Проект предусматривает два ключевых требования: справка от психиатра о способности контролировать животное и сдача экзамена по безопасности, дрессировке и правилам выгула.

Ранее специалисты составили рейтинг самых умных пород собак.