Врач объяснила, как диабетикам есть фрукты и ягоды без риска для здоровья

Людям с сахарным диабетом важно тщательно выбирать ягоды и фрукты, потому что некоторые из них могут резко повышать уровень сахара в крови. Об этом kp.ru рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины, Заслуженный врач РФ, академик Наталья Мокрышева.

Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева рассказала газете «Известия», что летом для поддержания здоровья и хорошего самочувствия важно соблюдать водный баланс и правильный подход к питанию.

«На самом деле, не существует «опасных» вариантов фруктов и ягод. Стоит больше обращать внимание на гликемический индекс (ГИ), то есть интенсивность подъема глюкозы после потребления того или иного продукта», — поделилась Мокрышева.

По ее словам, для диабетиков безопасны клубника, черника, малина, яблоки, груши и персики. При этом виноград, арбуз, дыня и бананы могут быстрее поднимать сахар, поэтому их потребление лучше ограничивать. Эксперт посоветовала есть фрукты с белковыми продуктами, например, в сочетании с творогом или орехами, чтобы замедлить рост сахара и сделать перекус полезным.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова до этого говорила, что черешня содержит в себе витамин С и антиоксиданты, что позволяет нейтрализовать свободные радикалы, которые повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, включая атеросклероз и сахарный диабет.

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