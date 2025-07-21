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В организме человека найден «защитник» поджелудочной железы

Science Bulletin: белок Rnase4 защищает от диабета и разрушения поджелудочной
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Белок рибонуклеаза 4 (Rnase4), вырабатываемый бета-клетками поджелудочной железы, способен стимулировать их деление и помогать контролировать уровень сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи из Чжэцзянского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Bulletin.

Ранее ученые уже искали молекулы, способные запустить размножение бета-клеток — главных «фабрик» инсулина. Однако почти все они поступали из других органов. Rnase4 стал первым белком, который вырабатывается в самой поджелудочной и напрямую влияет на восстановление клеток.

Отмечается, что гормон инсулин позволяет клеткам тканей, особенно мышечной и жировой, усваивать глюкозу из крови. Это помогает снижать уровень сахара в крови, расходовать и запасать энергию. Нарушения регуляции инсулина в организме говорят о сбоях в работе эндокринной системы и могут привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет.

Эксперименты на мышах показали, что при дефиците Rnase4 уменьшаются островки Лангерганса — скопления гормон-продуцирующих клеток поджелудочной. Уровень инсулина при этом падает, а глюкоза в крови повышается. Введение Rnase4, напротив, запускает деление даже поврежденных клеток и нормализует концентрацию сахара в крови.

По словам ученых, молекула действует через рецептор Axl, активируя сигнальный каскад, который запускает клеточное деление.

Авторы считают, что Rnase4 может стать основой для новых методов лечения диабета — как первого, так и второго типа. Доставка белка в поджелудочную железу позволит не просто компенсировать потерю бета-клеток, но и восстановить их работу, ослабив зависимость от инсулина.

Ранее диабет связали со скрытым повреждением сердца у женщин.

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