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Врачи рассказали о пользе черешни для здоровья

Врач Русакова: черешня может снизить риск развития диабета
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Depositphotos

Черешня содержит в себе витамин С и антиоксиданты, что позволяет нейтрализовать свободные радикалы, которые повышают риск развития преждевременного старения и хронических заболеваний, включая атеросклероз и сахарный диабет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Однако содержание витамина С в черешне невысокое: 10–15 миллиграммов на 100 граммов ягод в зависимости от сорта и спелости. Поэтому для получения нормы вещества придется съесть около полукилограмма, а это опасно избытком фруктозы в организме», — предупредила эксперт.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина добавила, что эта ягода за счет клетчатки может улучшить работу кишечника. Это положительно отразится на здоровье иммунной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, в ней есть кумарины, которые разжижают кровь, что снижает риск образования тромбов. Калий в черешне нормализует давление и частоту сердечных сокращений, большое количество мелатонина (гормона сна) — отчасти помогает нормализовать циркадные ритмы.

Главный технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова до этого рассказала «Газете.Ru», что ягоды требуют бережного ухода: при нарушении условий содержания они быстро теряют вкус и витамины. В гипермаркетах ягоды хранятся при оптимальной температуре от минус одного до плюс одного градуса и относительной влажности воздуха 90–95%.

Ранее врач рассказала, при каких болезнях нельзя есть черешню.

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