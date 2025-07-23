СМИ сообщают, что косатки нападают на малые суда у берегов европейских стран

Стая косаток нападает на малые суда у берегов Испании и Франции, предположительно из-за мести за раненую самку, пишет газета The Telegraph.

По информации издания, испанская береговая охрана спасла двух моряков после того, как косатки атаковали их судно у берегов страны Басков на берегу Бискайского залива.

Ученые предположили, что самка по имени Белая Глэдис могла научить нападать на малые суда своих собратьев после того, как была ранена в результате столкновения с лодкой и попала в ловушку браконьеров.

Отмечается, что нападения происходят с 2020 года. За это время косатки потопили шесть судов, всего было зафиксировано 29 атак этих высших хищников. При этом география нападений расширяется — раньше косатки атаковали суда только в Гибралтарском проливе, сейчас же они нападают на суда у берегов Франции и Испании, и скоро могут добраться до берегов Британии.

До этого научное издание Journal of Comparative Psychology (JCP) опубликовало исследование международной команды ученых из Канады, Новой Зеландии и Мексики. Они зафиксировали уникальные случаи, когда дикие косатки предлагали свою добычу людям.

Ранее ученые выяснили, что косатки делают друг другу массаж с помощью водорослей.