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Китовое спа: косатки шокировали ученых сложными социальными ритуалами

CurBio: косатки делают друг другу массаж с помощью водорослей
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Depositphotos

Международная группа ученых из США и Великобритании зафиксировала уникальный случай использования орудий морскими млекопитающими. В водах штата Вашингтон косатки демонстрируют сложное поведение, названное «аллокелпингом» — уходом за сородичами с помощью водорослей. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

С помощью беспилотников специалисты наблюдали, как киты всех возрастов откусывают куски бурых водорослей и используют их для продолжительного массажа друг друга. Это поведение зафиксировано у представителей всех трех семейных групп данной популяции.

«Стебли ламинарии обладают идеальными свойствами для такого использования — они прочные, гибкие и имеют скользкую поверхность», — пояснил доктор Майкл Вайс из Центра исследований китов во Фрайдей-Харбор, США.

Ученые предполагают, что «аллокелпинг» выполняет сразу несколько функций: укрепляет социальные связи между родственными особями, способствует гигиене кожи и может иметь терапевтический эффект благодаря противовоспалительным свойствам водорослей.

Ранее исследователи раскрыли секрет сна китов с отключением половины мозга.

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