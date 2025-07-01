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Морские друзья: косатки удивили ученых своим социальным поведением

JCP: косатки в дикой природе десятки раз дарили людям рыбу или тюленей
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Depositphotos

Международная команда ученых из Канады, Новой Зеландии и Мексики зафиксировала уникальные случаи, когда дикие косатки предлагали свою добычу людям. Это редкое поведение, ранее наблюдавшееся только у домашних животных, было документально подтверждено в ходе 20-летнего исследования в разных регионах мирового океана. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Comparative Psychology (JCP).

В 34 задокументированных случаях косатки демонстрировали целенаправленное поведение. Они подплывали к людям на лодках, в воде или у берега, оставляя пойманную рыбу или тюленей. В семи случаях киты настойчиво повторяли попытки, если человек не принимал их «подарки».

Ученые предполагают несколько мотивов: социальный интерес (попытка установить контакт с людьми), исследовательский инстинкт (желание изучить необычных «соседей») либо культурную традицию — практику социального взаимодействия, характерную для высокоразвитых животных.

Исследование впервые доказало способность диких животных к добровольной передаче пищи человеку. Ученые подчеркивают, что подобные наблюдения требуют особой осторожности — кормление диких косаток остается опасной практикой.

Однако сам факт такого поведения открывает новые горизонты в изучении интеллекта морских млекопитающих.

Ранее ученые выяснили, что косатки делают друг другу массаж с помощью водорослей.

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