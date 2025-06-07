В Румынии сошел с рельсов поезд с бензином

На участке железной дороги между городами Рошиори и Мэлдэени в Румынии временно приостановлено движение поездов из-за аварии с грузовым поездом, перевозившим бензин. Об этом сообщил телеканал Digi24.
По данным журналистов, локомотив и два вагона сошли с рельсов при въезде на станцию Мэлдэени. Как уточнили в железнодорожной компании, авария произошла с поездом частного оператора GFR, который следовал по маршруту Плоешти Восточный — Ишалница. Всего в составе было 35 вагонов — все с топливом.
Спасатели на месте выяснили, что один из цистерновых вагонов получил повреждения, и из него начала вытекать горючая жидкость. Чтобы избежать возгорания, пожарные регулярно охлаждают поврежденную цистерну, особенно в условиях жаркой погоды. Из-за утечки топлива специалисты пока не могут поднять вагоны и ждут прибытия специальной техники для откачки содержимого.
На место пригонят специальные дизельные локомотивы и две пустые цистерна из города Джурджу для перекачки топлива. После этого оставшиеся вагоны уберут с путей.
Для пассажирских поездов, следующих через этот участок, организовали пересадку на автобусы между станциями Каракал и Рошиори Норд. Причины аварии выяснит специальная комиссия.
Ранее в Новой Москве три человека пострадали при сходе вагонов с рельсов.