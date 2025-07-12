В Приморье произошел инцидент с грузовым поездом

В Приморье грузовой поезд частично сошел с рельсов. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального управления Следственного комитета РФ на транспорте.
«По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания», — рассказали в ведомстве.
В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов нарушено не было. Размер причиненного происшествием ущерба устанавливается.
Сейчас на месте происшествия ведется доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ведется установление обстоятельств схода вагонов с рельсов.
До этого в Кургане сошел с рельсов порожний вагон грузового поезда. По данным пресс-службы, в результате ЧП никто не пострадал. К месту инцидента был направлен восстановительный поезд.
Ранее в Румынии сошел с рельсов поезд с бензином.