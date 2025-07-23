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В Иркутской области медведь задрал лося и попал на видео

Babr Mash: медведь задрал лося около Дулисьминского НГКМ в Иркутской области
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Медведь задрал лося в Киренском районе Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash, публикуя видеозапись нападения хищника.

Инцидент произошел вблизи Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Судя по кадрам, сохатый до последнего сопротивлялся, но проиграл в схватке с косолапым.

«В этом году бурые хищники особенно нагло выходят к людям — на улицах сибиряки их видят постоянно», — отмечается в сообщении.

22 июля на Камчатке специалисты охотнадзора ликвидировали медведя, который напал на туристку, спавшую в палатке. Оперативная группа выехала на поиски хищника сразу после получения сообщения об инциденте, учитывая, что агрессивный зверь мог представлять угрозу для других людей. Как пояснили в Минлесохоты, медведь был старым и больным и мог проявить агрессию из-за недостаточного набора веса и неспособности полноценно питаться.

Нападение хищника произошло 18 июля в окрестностях Мутновки. Животное пробралось на территорию палаточного лагеря, когда туристы спали. Медведь нанес женщине тяжелые травмы, так как «несколько минут таскал ее по земле». Услышав крики, другие путешественники стали отпугивать животное, в результате оно скрылось. Пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии.

Ранее появилось видео медведей, «пирующих» на свалке у камчатского села.

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