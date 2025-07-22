На Камчатке устранили медведя, напавшего на женщину

На Камчатке ликвидировали медведя, напавшего на туристку из Саратова

На Камчатке специалисты охотнадзора ликвидировали медведя, который напал на туристку, спавшую в палатке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Камчатки».

Оперативная группа выехала на поиски хищника сразу после получения сообщения об инциденте, учитывая, что агрессивный зверь мог представлять угрозу для других людей.

Как пояснили в Минлесохоты, медведь, совершивший нападение, был старым и больным.

Предполагается, что причиной агрессии послужили недостаточный набор веса животным в прошлом году и его неспособность полноценно питаться в текущем.

Нападение хищника произошло 18 июля в окрестностях Мутновки. По информации, опубликованной в местных средствах массовой информации, пострадавшую после инцидента транспортировали к месту встречи с бригадой скорой помощи и передали медицинским работникам. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил агентству ТАСС, что данная туристическая группа не прошла процедуру регистрации.

Ранее появилось видео медведей, «пирующих» на свалке у камчатского села.