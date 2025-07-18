«Таскал по земле»: стали известны подробности о нападении медведя на туристку на Камчатке

Пострадавшая от нападения медведя на Камчатке туристка в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая во время нападения медведя на Камчатке, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает Мир24.

По данным телеканала, животное пробралось на территорию палаточного лагеря, когда все спали. Хищник нанес пострадавшей тяжелые травмы, так как «несколько минут таскал ее по земле». Услышав крики, другие путешественники стали отпугивать животное, в результате оно скрылось.

«Как показала диагностика, были переломы и костей нижних конечностей», – сообщается в публикации.

Туристке обработали раны и провели необходимые манипуляции. На данный момент ее жизни ничто не угрожает, но состояние остается тяжелым.

По информации телеканала, группа туристов, к которой присоединилась женщина, не была зарегистрирована официально.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Они также проверят деятельность организатора тура.

Инцидент произошел в районе Мутновки. По данным местных СМИ, после нападения женщину вывезли навстречу скорой помощи и передали медикам.

Ранее в Башкирии медведь заглядывал в авто с людьми и попал на видео.