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Россиянам с замороженными счетами будут блокировать связь

Дума приняла закон о лишении связи лиц с замороженными счетами
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении закон о лишении связи лиц с замороженными счетами. Об этом пишет РИА Новости.

Предоставление услуг связи будет приостановлено, если операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса, будут приостановлены или на эти средства будет наложен арест. Целью закона названа борьба с отмыванием средств через услуги связи.

До этого Госдума РФ одобрила поправки о штрафах за передачу номеров в корыстных целях.

Законопроектом предлагается ввести в уголовный кодекс новую статью 274.4 («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ»).

Сообщается, что передача номеров в рамках оказания услуг связи в корыстных целях повлечет штраф в размере 700 тыс. рублей или сумму зарплаты осужденного за два года с лишением права занимать определенные должности в этот период. Альтернативные варианты наказания — принудительные работы или лишение свободы на три года.

Ранее политолог назвал поправки в КоАП и УК РФ невыгодными только для мошенников.

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