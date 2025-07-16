Политолог назвал поправки в КоАП и УК РФ невыгодными только для мошенников

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) и Уголовный кодекс (УК РФ), вводящие штрафы и другие виды наказаний за передачу SIM-карт и аккаунтов от интернет-сайтов и сервисов третьим лицам, направлены на борьбу с аферистами и распространением экстремистской и противоправной информации в интернете, и служат исключительно для обеспечения безопасности и защиты граждан России. Таким мнением поделился с «Газетой.ру» политолог и член ОПРФ Никита Данюк.

По его словам, законопроект нацелен на противодействие телефонным мошенникам, защиту личных данных пользователей и противодействие деструктивному влиянию и распространению экстремистской и противоправной информации в интернете. «По большему счету это мера, направленная на защиту от терроризма и экстремизма в информационной среде», — подчеркнул Данюк.

На бумаге, добавил политолог, меры могут показаться достаточно жесткими, однако на практике от них пострадают только мошенники, которые при помощи различных инструментов обманывают россиян на крупные суммы.

«Установка административной ответственности для физических лиц за незаконную передачу другим лицам какого-либо абонентского номера — на мой взгляд, мера, которая значительно усложнит мошенникам жизнь. Пропуск трафика для незаконного обхода запретов на доступ к различным экстремистским материалам тоже должен жестко караться», — заявил Данюк.

Политолог уточнил, что нахождение в Сети ничем не отличается от реальности. Поэтому умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием анонимайзеров и VPN-сервисов, тоже будет караться новым законом. Контролировать исполнение поправок, как уточнил Данюк, будут надзорные органы.

При этом приобретение SIM-карт для членов семьи и другие исключения, как добавил политолог, в поправках обязательно будут предусмотрены. Он подчеркнул, что нововведение отразится исключительно на уровне безопасности, поводов для паники нет. Любое обратное мнение могут продвигать только аферисты, выделил Данюк.

«Уже сейчас создаются различные фейки о том, что сотрудник полиции якобы будет проверять на основании нового закона граждан и назначать административное наказание всем, кто заходит в запрещенные соцсети. Все это — лишь попытка мошенников предпринять что-то, чтобы создать видимость народного возмущения», — резюмировал политолог.

Ранее комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал поправки, вводящие штраф до 200 тысяч рублей за передачу паролей посторонним лицам. Также были одобрены изменения, предусматривающие штраф до 50 тысяч рублей за передачу абонентского номера, полученного по договору оказания услуг.