Жители 13 районов Якутии подключились к мониторингу редчайших стерхов

В Якутии жителей задействовали в международном проекте по сохранению стерха

Жители 13 районов Якутии активно участвуют в международном орнитологическом проекте «Полет стерха», направленном на сохранение этого краснокнижного вида журавля, гнездящегося исключительно в России на территории Яно-Колымской низменности. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист отдела туризма и экопросвещения Дирекции биологических ресурсов Светлана Слепцова.

Проект был анонсирован в 2024 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и реализуется на среднем Алдане, в региональном резервате «Куолума-Чаппанда». Эта территория уникальна тем, что через нее проходит массовая миграция стерхов: около 90% птиц пролетают над селом Охотский-Перевоз, расположенным напротив резервата.

Местные жители ежегодно наблюдают пролет белых журавлей восточной популяции и помогают специалистам фиксировать количество птиц и даты миграции. В рамках проекта запущен народный мониторинг, весной 2025 года участники зафиксировали свыше 800 стерхов. Для удобства сбора данных разработаны специальные анкеты, которые жители отправляют через мессенджеры и почту.

Важным этапом станет создание экологической тропы в резервате «Куолума-Чаппанда» и строительство нового кордона. Также на противоположном берегу реки Алдан в селе Охотский-Перевоз началось возведение визит-центра. Эти объекты станут частью международной орнитологической обсерватории под открытым небом — уникальной площадки для изучения мигрирующих птиц.

Несколько лет назад в России назвали 13 видов животных, которые могут вскоре исчезнуть с территории страны. В списке оказался и стерх. Тогда даже правительство РФ уже заключило несколько соглашений с представителями бизнеса для сохранения этих исчезающих животных.

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