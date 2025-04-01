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В Красную книгу России попали самое быстрое животное на Земле и гигантская сова

Число птиц в Красной книге России достигло 127
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Depositphotos

В России число занесенных в Красную книгу птиц достигло 127 видов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росзаповедцентр.

По данным ведомства, теперь в перечне присутствуют самое быстрое животное на планете (сапсан), одна из самых больших сов в мире (рыбный филин), обитающий в арктической зоне РФ стерх, а также мандаринка, розовый фламинго, черный аист и змееяд.

В конце февраля натуралист-любитель заметил недалеко от деревни Ярцево в Новой Москве краснокнижную белку-летягу. Животное является единственным представителем белок-летяг, обитающим на территории России, и занесено в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

Белка-летяга имеет кожаную перепонку между передними и задними лапами под названием патагиум. Хвост во время полета она использует как руль, чтобы управлять направлением движения. Эти животные обычно живут поодиночке, но зимой могут собираться в небольшие группы. В холодное время года их активность значительно снижается.

Ранее в Австралии нашли очень ядовитую змею-мутанта с тремя клыками.

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