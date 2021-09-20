Названы 13 видов животных, которые могут вскоре исчезнуть в России

Срочных мер по сохранению требуют 13 видов животных в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

По словам чиновника, ведомство составило список из 13 видов животных, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции. В него вошли: снежный барс, зубр, дальневосточный и переднеазиатский леопарды, сайгак, лошадь Пржевальского, амурский тигр, аргали, дзерен, стерх и белый медведь, а также охотоморские популяции гренландского и серого китов.

Правительство уже заключило несколько соглашений с представителями бизнеса для сохранения этих исчезающих животных. Сумма соглашений — 400 млн рублей.

Ранее в Минприроды признали вероятно исчезнувшими 11 видов птиц, рыб и млекопитающих. Тюлень-монах, кулан, атлантический осетр, аборигенная популяция балтийского осетра, красноногий ибис, чернобрюхий глухарь, овсянка Янковского и еще несколько видов объявлены исчезнувшими.