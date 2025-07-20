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Синоптик рассказал о пользе от «взрывных осадков»

Вильфанд: пожароопасность в России уменьшается из-за «взрывных осадков»
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Так называемые «взрывные» осадки большой интенсивности приводят к уменьшению пожарной опасности в южных регионах России. Об этом руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Он пояснил, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется пятый класс пожарной опасности, но благодаря осадкам ситуация улучшается.

«В начале недели почти весь юг европейской России просто полыхал красным цветом, то есть был пятый класс. Сейчас уменьшается за счет того, что там очень интенсивные осадки, осадки «взрывные»», — пояснил он.

Накануне Вильфанд предупреждал, что аномально жаркая погода со значениями на пять-семь градусов выше нормы ожидается в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах России.

До этого сообщалось, что свыше 11 тыс. жителей Симферополя и Алушты остались без света из-за нарушений в сетях. Обесточены были 32 трансформаторных подстанций и 4790 точек поставок.

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