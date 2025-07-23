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Стало известно, сколько часов в неделю должны учиться в младших классах российских школ

Минпрос: ученики младших классов должны учиться от 20 до 26 часов в неделю
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Министерство просвещения Российской Федерации определило, сколько часов в неделю должны учиться дети в младших классах школ. Об этом, ссылаясь на документ ведомства, сообщает РИА Новости.

С 1 сентября 2025 года объем нагрузки в 1-м классе составит 20–21 час в неделю, в 2, 3 и 4-м классах — 23–26 часов. Конкретное количество часов будет зависеть от вариантов федеральных учебных планов.

Общее количество учебных занятий за четыре учебных года при 5-дневной или 6-дневной учебной неделе не может быть менее 2 966 часов и более 3 305 часов.

9 июля сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России будут введены единые нормы времени на выполнение школьных контрольных и практических работ.

7 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что история в ближайшие два года не станет обязательным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы.

Ранее в России запустили горячую линию для поиска учителей в школы.

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