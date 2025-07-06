В России запустили горячую линию для поиска учителей в школы

В России открыли горячую линию для директоров школ по быстрому поиску учителей, а также для педагогов, ищущих работу в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что горячая линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Заявки будут обрабатывать в течение трех рабочих дней с даты обращения.

В конце апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно.

Ранее Володин рассказал о роли образования в развитии России.