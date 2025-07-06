На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запустили горячую линию для поиска учителей в школы

Минпросвещения запустило горячую линию для быстрого поиска учителей в школы
true
true
true
close
Shutterstock

В России открыли горячую линию для директоров школ по быстрому поиску учителей, а также для педагогов, ищущих работу в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе», — сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что горячая линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Заявки будут обрабатывать в течение трех рабочих дней с даты обращения.

В конце апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что школам и больницам в российских селах не хватает 30% учителей и 50% врачей соответственно.

Ранее Володин рассказал о роли образования в развитии России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами