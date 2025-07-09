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В России введут единые нормы времени на выполнение контрольных работ в школе

РИА Новости: с 1 сентября введут нормы времени на контрольные работы в школе
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С 1 сентября 2025 года в России будут введены единые нормы времени на выполнение школьных контрольных и практических работ. Об этом, ссылаясь на документ министерства просвещения РФ, сообщает РИА Новости.

С нового учебного года контрольные работы будут выполняться в течение одного или двух уроков длительностью каждого не более 45 минут.

Длительность практической работы, которая направлена на выработку практических умений и не является формой контроля, будет составлять один урок продолжительностью не более 45 минут.

В документе также отмечается, что объем учебного времени, который выделяется на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего объема учебного времени, отводимого на изучение того или иного предмета.

7 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что история в ближайшие два года не станет обязательным предметом на едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в гуманитарные вузы.

Ранее в России запустили горячую линию для поиска учителей в школы.

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