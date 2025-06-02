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В Керчи чиновники пожаловались на лишение премий из-за отсутствия лайков под постами мэра

В Керчи чиновники пожаловались на лишение премий за отказ лайкать посты мэра
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Shutterstock

Сотрудники администрации Керчи пожаловались на угрозы лишения премиальных выплат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По его информации, чиновникам пообещали, что премию получат только те, кто лайкал посты главы города Олега Каторгина.

Уточняется, что около 40 сотрудников администрации получили 18 тыс. руб. за месяц работы. При этом с учетом надбавок их итоговая заработная плата составляла 46 тыс. рублей. Некоторые чиновники, отмечает канал, в связи с этим планируют уволиться.

До этого доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Роман Губарев и научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Евгений Дзюба заявили, что чиновникам в России можно повысить зарплату, как это сделали в Сингапуре, чтобы снизить уровень коррупции в стране. Он отметил, что согласно сингапурской схеме, чиновников надо стимулировать дорожить своей репутацией и рабочим местом. Для этого они должны легально и честно получать достойное денежное вознаграждение.

Ранее суд взыскал 16,7 млрд рублей с бывших камчатских чиновников.

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