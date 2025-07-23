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Российские школьники отправились на летний отдых в КНДР

Более 100 школьников из России отправились на отдых в северокорейский лагерь
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Свыше 100 детей из пяти российских регионов отправились на летний отдых в Северную Корею. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Школьники, представляющие Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, Москву и Подмосковье, до 1 августа будут отдыхать в лагере дружбы КНДР «Сондовон».

В министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморья отметили, что юным россиянам очень понравилась поездка в «Сондовон», которая состоялась в прошлом году. Поэтому все больше родителей выбирают для своих детей отдых в дружественной Северной Корее.

Сейчас проходит набор на вторую смену в «Сондовоне», которая продлится с 18 по 29 августа. К участию приглашают школьников в возрасте 9–17 лет.

27 июня гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина заявила, что среди туристов отмечают рост интереса на поездки в Северную Корею, особенно — в период крупных государственных праздников.

Ранее стала известна стоимость прямого перелета из Москвы в Северную Корею.

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