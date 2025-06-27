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«Дешево, но сумасшедше красиво»: россиянам посоветовали отдых в Северной Корее

Турэксперт Мухина: отдых на шикарных пляжах КНДР стоит от 43 тыс. рублей
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Karsten Jung/Shutterstock/FOTODOM

Среди туристов отмечают рост интереса на поездки в Северную Корею, особенно – в период крупных государственных праздников. Путешественников привлекает большой разбег цен, за счет чего найти тур по карману могут практически все желающие, заявила НСН гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина. По ее словам, добраться на поезде и автобусе в страну с «шикарными пляжами» можно за 42 тыс. рублей.

«Сейчас в Северной Корее открылся шикарный пляж Вонсан-Кальма, и седьмого июля у нас полетит туда первая группа, — сообщила специалист. — Это пятикилометровый пляж, белый песок, сумасшедшие, красивые отели со всем необходимым для отдыха. Есть развлечения и для детей, и для взрослых. Думаю, что он будет популярный, просто его нужно хорошенечко раскрутить».

Государственные праздники в Северной Корее проходят почти каждый месяц, отмечают их с широким размахом. Так, например, в августе здесь отметят 80-летие победы над японцами, а в сентябре пройдет День создания республики.

Туры в КНДР становятся все популярнее за счет большого разброса цен, так как выбрать маршрут на свой карман может практически каждый турист. Если речь идет об авиаперелетах, то есть четырехдневные туры за 90 тыс. рублей, пятидневные – за 100 тыс. рублей, а также кольцевой авиамаршрут на десять дней, в ходе которого путешественники могут побывать в Пхеньяне, проехать почти всю страну и выйти через торгово-экономическую зону Расон.

На поезде добраться в КНДР стоит еще дешевле, отметила Мухина. Так, есть вариант доехать из Владивостока до Хасана, а затем через Мост дружбы поехать на поезде. При таком маршруте четырехдневный тур обойдется в 42-43 тысячи рублей. Специалист подчеркнула, что между Владивостоком и Расоном курсирует комфортабельный поезд с душем и кондиционером – в мае на нем в Северную Корею съездили сто человек, очередные рейсы уже запланированы на июль и август.

Напомним, до этого стало известно, что Россия с 17 июня возобновляет прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Путь в одну сторону на поезде занимает примерно восемь дней. Сообщение между столицами было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский, возобновление рейсов направлено на развитие туризма, а не на логистику. По его словам, такой формат путешествия может быть интересен как иностранным туристам, так и самим россиянам, желающим открыть «новые уголки своей страны».

Ранее Северная Корея приостановила зарубежный туризм из-за негативных постов.

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