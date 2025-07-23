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Власти Аргентины запретили в стране продажу зубной пасты Colgate

В Аргентине из-за жалоб потребителей запретили продажу Colgate Total Clean Mint
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Depositphotos

В Аргентине запрещена продажа зубной пасты Colgate Total Clean Mint. Об этом сообщает Национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT).

Причиной запрета этой противокариесной фторидной зубной пасты стали многочисленные жалобы потребителей на раздражение полости рта и отек десен после ее использования. В настоящее время в ANMAT поступила уже 21 такая жалоба. При этом в ведомстве сослались на ситуацию в Бразилии, где число жалоб на Colgate Total Clean Mint с июля прошлого года превысило 11 тысяч. В обеих странах продается одна и та же зубная паста, которая производится на бразильском заводе.

В феврале глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен.

Ранее врач рассказала, какую зубную пасту выбрать при воспалении десен.

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