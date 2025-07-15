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Врач рассказала, какую зубную пасту выбрать при воспалении десен

Infobae: при воспалении десен нужно выбирать зубные пасты с хлоргексидином
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Depositphotos

При воспалении десен стоит использовать зубные пасты с хлоргексидином, а при налете — с цинком и пирофосфатами. Об этом рассказала стоматолог Кармен Йена Пуй в интервью изданию Infobae.

По словам специалиста, людям, у которых часто развивается кариес, рекомендуется выбирать пасты с фтором. Фтор укрепляет эмаль, делает зубы менее уязвимыми к внешним воздействиям и способствует их реминерализации, снижая риск гниения зубной ткани.

При воспалении десен врач советует обращать внимание на наличие хлоргексидина. Это вещество активно уничтожает бактерии, грибки и другие патогены, снижает их количество в полости рта и помогает справиться с воспалением.

«Если зубы чувствительные, подойдут пасты с пометкой «для чувствительных зубов» — в их составе есть вещества с десенсибилизирующим действием», — отметила доктор Пуй.

Отбеливающие пасты, по словам эксперта, при ослабленной эмали лучше исключить: эффект белизны достигается за счет абразивов (отшелушивающих частиц) и кислот, которые могут дополнительно повредить эмаль.

При наличии налета стоматолог рекомендует выбирать пасты, содержащие цинк и пирофосфаты. Пирофосфаты — это соли и эфиры пирофосфорной кислоты — неорганические соединения, которые замедляют рост бактерий и предотвращают образование зубного камня. Они помогают удалять пигменты и минерализованный налет с поверхности эмали, способствуя визуальному осветлению зубов.

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