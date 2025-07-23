На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области произошло 10 взрывов

SHOT: в Ростове-на-Дону и Таганроге произошло 10 взрывов
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога произошло 10 взрывов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны по украинским беспилотникам «Лютый». Сообщается о пяти взрывах в пригородах каждого из городов, при этом в Таганроге очевидцы сняли видеоролик, на котором слышен звук двигателей дронов в небе. Также жители сообщают о вспышках в небе.

По словам горожан, беспилотники летят низко.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России.

Украинские беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени. 28 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами