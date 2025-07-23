В Ростовской области произошло 10 взрывов

В пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога произошло 10 взрывов. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, взрывы связаны с работой противовоздушной обороны по украинским беспилотникам «Лютый». Сообщается о пяти взрывах в пригородах каждого из городов, при этом в Таганроге очевидцы сняли видеоролик, на котором слышен звук двигателей дронов в небе. Также жители сообщают о вспышках в небе.

По словам горожан, беспилотники летят низко.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что вечером 22 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России.

Украинские беспилотники были сбиты в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени. 28 БПЛА были уничтожены в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Ранее у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона.