В Госдуме предложили запретить мешать отлову бездомных животных

В России могут запретить мешать сотрудникам организаций, занимающихся отловом бродячих животных, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Физическим лицам и юридическим лицам запрещается противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев», — указано в документе.

Авторы отметили, что в настоящее время отсутствие подобного запрета является одной из причин появления на улицах стай бродячих собак, которые угрожают здоровью граждан.

В июне директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что проблема нападений бездомных собак на людей остается актуальной, потому что выделенные на ее решение средства воруют.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения СК по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.

Ранее в России предложили запретить кормить животных рядом с жилыми домами.