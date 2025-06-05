На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК объяснили задержку в решении проблем с бродячими собаками

Бастрыкин: выделенные для решения проблем с бродячими собаками средства воруют
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о воровстве денег, выделенных на решение проблем с бездомными животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

По его словам, проблема нападений бездомных собак на людей остается актуальной, потому что выделенные на ее решение средства воруют.

«Практически ежедневно мне поступают доклады со всей России о нападении собак на детей, на пожилых женщин. Каждый раз я поручаю тщательно разобраться в причинах произошедшего», — отметил председатель СК на личном приеме граждан.

По данным ведомства, за последний месяц были зафиксированы случаи нападения собак на детей в нескольких регионах России, включая Московскую область. Бастрыкин подчеркнул, что этой проблемой необходимо заниматься законодательно на федеральном уровне.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.

Ранее бродячая собака набросилась на девочек и искусала одну из них в российском поселке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами