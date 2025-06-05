В СК объяснили задержку в решении проблем с бродячими собаками

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о воровстве денег, выделенных на решение проблем с бездомными животными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

По его словам, проблема нападений бездомных собак на людей остается актуальной, потому что выделенные на ее решение средства воруют.

«Практически ежедневно мне поступают доклады со всей России о нападении собак на детей, на пожилых женщин. Каждый раз я поручаю тщательно разобраться в причинах произошедшего», — отметил председатель СК на личном приеме граждан.

По данным ведомства, за последний месяц были зафиксированы случаи нападения собак на детей в нескольких регионах России, включая Московскую область. Бастрыкин подчеркнул, что этой проблемой необходимо заниматься законодательно на федеральном уровне.

В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных.

Ранее бродячая собака набросилась на девочек и искусала одну из них в российском поселке.