Комитет Госдумы изучит предложения СК по защите граждан от нападения животных

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотреть предложения Следственного комитета по вопросу защиты граждан от нападения бездомных животных. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее к Володину с соответствующими предложениями обратился глава СК Александр Бастрыкин.

«На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте», — сказал спикер Госдумы.

СК предлагает исключить возможность возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова, усилить контроль за деятельностью уполномоченных должностных лиц.

Кроме того, среди инициатив ведомства: повышение требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением, запрет самовыгула наиболее опасных животных, обязательный учет и чипирование домашних животных.

26 марта Следственный комитет сообщил, что число нападений собак на людей в России с 2022 года выросло в 5,2 раза, а количество случаев, требующих правовой оценки, – в 6,5 раза.

Ранее в Госдуме предложили новое правило выгула опасных пород собак.