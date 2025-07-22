Пенсионерка обокрала подростка, спавшего в подъезде дома в Кирове, и попала на видео

В Кирове пожилая женщина обокрала подростка, спавшего в подъезде, и попала на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестная похитила рюкзак с кошельком и мобильный телефон, оставленные без присмотра — ее действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

На записях с камер видеонаблюдения зафиксирована предполагаемая преступница — женщина в возрасте 50-55 лет среднего телосложения со светлыми короткими волосами. Она была одета в серо-бежевую куртку с черными полосами на рукавах, синие джинсы и белые кроссовки, с черной дамской сумкой.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой.

До этого пьяный россиянин украл телефон у спящего друга и попался полиции, уснув в подъезде. Теперь фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

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