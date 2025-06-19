Пьяный россиянин украл телефон у спящего друга и попался полиции, уснув в подъезде

На Сахалине мужчина обокрал друга и попался, когда заснул

В Северо-Курильске мужчина украл телефон у спящего приятеля и попался полиции. Об этом сообщает УМВД Сахалинской области.

В правоохранительные органы обратился 28-летний горожанин, мужчина сообщил о пропаже у него сотового телефона, стоимостью 22 тысячи рублей. Выяснилось, что в день кражи он распивал спиртные напитки в компании двух приятелей.

Изрядно выпив, потерпевший заснул, один из собутыльников украл выпавший из кармана мужчины телефон и скрылся. Пьяный злоумышленник попытался продать украденное, не смог, зашел в подъезд многоэтажки и заснул.

Разбудил его сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело. 54-летнему фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ХМАО мужчина в противогазе ограбил аптеку и пункт выдачи. Злоумышленника заметил случайный прохожий, который вызвал наряд полиции. Увидев стражей порядка, грабитель попытался скрыться, он спрятался от полицейских в прицепе грузовика, но был пойман.

Ранее россиянин угрожал продавцу игрушечным пистолетом ради кражи трех бутылок пива.