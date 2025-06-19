На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин украл телефон у спящего друга и попался полиции, уснув в подъезде

На Сахалине мужчина обокрал друга и попался, когда заснул
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Северо-Курильске мужчина украл телефон у спящего приятеля и попался полиции. Об этом сообщает УМВД Сахалинской области.

В правоохранительные органы обратился 28-летний горожанин, мужчина сообщил о пропаже у него сотового телефона, стоимостью 22 тысячи рублей. Выяснилось, что в день кражи он распивал спиртные напитки в компании двух приятелей.

Изрядно выпив, потерпевший заснул, один из собутыльников украл выпавший из кармана мужчины телефон и скрылся. Пьяный злоумышленник попытался продать украденное, не смог, зашел в подъезд многоэтажки и заснул.

Разбудил его сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело. 54-летнему фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в ХМАО мужчина в противогазе ограбил аптеку и пункт выдачи. Злоумышленника заметил случайный прохожий, который вызвал наряд полиции. Увидев стражей порядка, грабитель попытался скрыться, он спрятался от полицейских в прицепе грузовика, но был пойман.

Ранее россиянин угрожал продавцу игрушечным пистолетом ради кражи трех бутылок пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами