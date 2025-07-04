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Российская продавщица лотерейных билетов обокрала человека ради выигрыша

Ura.ru: в Тюмени продавщица лотерейных билетов обокрала человека ради выигрыша
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени работница стойки по продаже лотерейных билетов обокрала человека ради выигрыша. Об этом со ссылкой на судебное дело сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в одном из торговых центров, где женщина работала продавщицей лотерейных билетов. Когда один из посетителей принес ей потерянный кем-то пропуск в чехле, она обнаружила там банковскую карту и использовала ее для покупки лотерейных билетов на сумму 2,4 тысячи рублей, надеясь на выигрыш.

Вскоре к стойке подошел владелец карты, сообщивший о пропаже и несанкционированном списании средств. Женщина не призналась в содеянном и выбросила карту.

Позже о ее поступке стало известно, и женщина попала под суд. В ходе разбирательства было учтено добровольное возмещение ущерба и пожилой возраст обвиняемой. Ей назначили штраф в 100 тысяч рублей по статье о краже.

Ранее рыжий котенок Фарт «помог» россиянке выиграть в лотерею более 21 млн рублей.

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