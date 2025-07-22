На Урале юноша залез на трансформаторную будку и получил удар током на глазах у подруги

На Урале подросток не выжил, получив удар током на трансформаторной будке

В Свердловской области 15-летний подросток получил удар током и не выжил. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке под Тугулымом. По данным портала, подросток жил в Тюмени, но приехал в регион к родственникам, на дачу.

В день происшествия молодой человек отпросился погулять. Находясь рядом с местным магазином, он поднялся на трансформаторную будку, где его ударило током. Юноша получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

По данным МВД, свидетельницей произошедшего стала 16-летняя подруга подростка. Об инциденте семья школьника узнала от продавца магазина.

До этого в Брянской области рыбак пострадал от удара током. Мужчина пришел к местному водоему и стал ловить рыбу, но в какой-то момент его удочка зацепилась за провода под напряжением.

После произошедшего местный житель потерял сознание, но спустя время пришел в себя и вернулся домой, не помня об инциденте. Позже он попал в больницу с ожогами и травматическим шоком.

Ранее девочка попала в реанимацию после удара током в центре Петербурга.