На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале юноша залез на трансформаторную будку и получил удар током на глазах у подруги

На Урале подросток не выжил, получив удар током на трансформаторной будке
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области 15-летний подросток получил удар током и не выжил. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в поселке под Тугулымом. По данным портала, подросток жил в Тюмени, но приехал в регион к родственникам, на дачу.

В день происшествия молодой человек отпросился погулять. Находясь рядом с местным магазином, он поднялся на трансформаторную будку, где его ударило током. Юноша получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

По данным МВД, свидетельницей произошедшего стала 16-летняя подруга подростка. Об инциденте семья школьника узнала от продавца магазина.

До этого в Брянской области рыбак пострадал от удара током. Мужчина пришел к местному водоему и стал ловить рыбу, но в какой-то момент его удочка зацепилась за провода под напряжением.

После произошедшего местный житель потерял сознание, но спустя время пришел в себя и вернулся домой, не помня об инциденте. Позже он попал в больницу с ожогами и травматическим шоком.

Ранее девочка попала в реанимацию после удара током в центре Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами