Брянский рыбак зацепил удочкой провода и наполовину обгорел

В Брянской области рыбак зацепил провода удочкой и получил удар током. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 июля в селе Лыщичи. Мужчина отправился на рыбалку к местному водоему, расположенному в 1,5 километра от его дома. Во время ловли рыбы его удочка соприкоснулась с проводами под напряжением, в результате чего рыбак получил удар током и потерял сознание.

Пострадавший самостоятельно вернулся домой в тот же день, не помня о произошедшем. После этого его доставили в больницу, где медики диагностировали у мужчины термические ожоги 45-50% тела, включая лицо, руки и ноги, а также травматический шок.

На месте происшествия обнаружены следы удара током — обугленная удочка и обгоревшая одежда. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ранее маленькая девочка попала в реанимацию после удара током в центре Петербурга.