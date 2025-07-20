Маленькая девочка попала в реанимацию после удара током в центре Петербурга

Mash: в Петербурге школьница попала в больницу после удара током возле остановки

В Санкт-Петербурге восьмилетняя девочка попала в реанимацию после удара током возле остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации подчеркивается, что девочка взялась руками одновременно за столб с табло для автобусных маршрутов и железный забор. Школьница пережила поражение электрическим током и была доставлена в отделение реанимации.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого россиянка Виктория Ситникова рассказала «Газете.Ru», что ее дочь ударило током на пирсе в турецком отеле из-за неисправной проводки и мокрого от воды каната. Девочка после удара соскользнула в море, а отец, побежавший ее спасать, также схватился за канат и получил удар током. По словам Виктории, со стороны было непонятно, что канат находится под напряжением, поэтому и она, попытавшись спасти дочь, получила удар током.

Ранее школьник из Петрозаводска потерял ногу после того, как его поразило током.