В Новгородской области арестовали заместителя главы правительства за крупную взятку

В Новгородской области арестовали зампреда правительства Шульцева за взятку

В Москве арестовали зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева по обвинению в получении особо крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов по региону.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Шульцева Станислава Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок 01 месяц 30 суток», — сказано в сообщении.

Уточняется, что суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании иной меры пресечения.

13 июля сообщалось, что в Ставропольском крае помощника главы региона арестовали по подозрению в мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору. Чиновник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как полагает следствие, чиновник, а также иные лица в 2022 году обеспечили участие и победу ООО «Сэлма» в электронном аукционе, что повлекло за собой заключение государственного контракта на организацию и проведение Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи «На высоте» по завышенной стоимости

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