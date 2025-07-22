На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге спустили на воду «проходимое» прогулочное судно

По каналам Петербурга начнет курсировать новый катамаран Габион
true
true
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге спустили на воду катамаран «Габион», произведенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщает «Мойка78». Отмечается, что это уже третье судно в серии проекта «Соммерс» — четыре новых катамарана предназначены для экскурсионных перевозок в Кронштадте.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, проект разработан с учетом особенностей Финского залива, включая сложный фарватер у форта «Кроншлот», где не могут пройти традиционные речные суда.

В ближайшее время катамаран начнет перевозить пассажиров по водным маршрутам города.

В июне стало известно, что итальянская судоходная компания Moby Lines решила продать на лом известный петербуржцам паром, называвшийся Princess Maria.

Cудно ходило по маршруту Санкт-Петербург — ХельсинкиСтокгольмТаллин. В 2010 году его купила компания St. Peter Line, которая начала организовывать круизы. На пароме иностранцам не нужно было оформлять визу. Путешествие, как правило, занимало около суток.

В конце 2016 года судно было передано новому владельцу — Moby Lines и получило имя Moby Dada. В июне 2022 года паром отбыл в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию.

Ранее в Петербурге произошло столкновение прогулочных теплоходов.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами