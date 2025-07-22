В Петербурге спустили на воду «проходимое» прогулочное судно

В Санкт-Петербурге спустили на воду катамаран «Габион», произведенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Об этом сообщает «Мойка78». Отмечается, что это уже третье судно в серии проекта «Соммерс» — четыре новых катамарана предназначены для экскурсионных перевозок в Кронштадте.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, проект разработан с учетом особенностей Финского залива, включая сложный фарватер у форта «Кроншлот», где не могут пройти традиционные речные суда.

В ближайшее время катамаран начнет перевозить пассажиров по водным маршрутам города.

В июне стало известно, что итальянская судоходная компания Moby Lines решила продать на лом известный петербуржцам паром, называвшийся Princess Maria.

Cудно ходило по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки — Стокгольм — Таллин. В 2010 году его купила компания St. Peter Line, которая начала организовывать круизы. На пароме иностранцам не нужно было оформлять визу. Путешествие, как правило, занимало около суток.

В конце 2016 года судно было передано новому владельцу — Moby Lines и получило имя Moby Dada. В июне 2022 года паром отбыл в сицилийский порт Мессина и больше не возвращался в Россию.

Ранее в Петербурге произошло столкновение прогулочных теплоходов.