Стали известны подробности инцидента с выброшенным в мусор в омском отеле младенцем

NGS55: выбросившая в мусор младенца школьница была в отеле с возлюбленным

Девушка, оставившая ребенка в мусорном ведре отеля в Омске, оставалась там со своим возлюбленным. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на горничную, которая обнаружила младенца.

По ее словам, вместе с молодым человеком школьница ночевала в отеле примерно раз в неделю. Сама девушка выглядела старше своего возраста, признаков беременности работница не заметила.

«Я даже не заметила, что она беременна. Она плотненькая, всегда в широкой футболке и штанах была», – рассказала женщина.

Она добавила, что пара никогда не шумела и всегда оставляла после себя номер чистым. В день инцидента горничная слышала крик ребенка, но подумала, что он находится в соседнем жилом доме.

По словам управляющей гостиницы, во время родов девушка не кричала. Ребенок якобы родился недоношенным, так как мать спровоцировала выкидыш.

«Не знаю, как она справилась. У нас такое впервые. Вопиющий случай. Печально это», – рассказала женщина.

Об инциденте стало известно накануне. После того как пара покинула отель, горничная решила убрать номер и обнаружила в туалете кровавые пятна и мешок с новорожденным ребенком, спасти которого не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным СМИ, несовершеннолетняя не рассказывала родителям о беременности.

Ранее в Индии 19-летняя девушка родила ребенка и бросила его с моста в кучу мусора.