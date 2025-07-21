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Омская школьница родила ребенка в туалете отеля и выбросила в мусор

В Омске новорожденного ребенка нашли в туалете отеля, младенца не спасли
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В Омске работница гостиницы нашла в мусорной корзине младенца. Об этом сообщает «Сапа».

Инцидент произошел на улице 5-я Путевая. По данным Telegram-канала, в номере ночевала 16-летняя девушка и 37-летний мужчина. Кем он ей приходится, не уточняется.

Пара заселилась, но уже на следующий день утром гость уехал, школьница покинула гостиницу во второй половине дня.

Спустя 15 минут после ее выселения, в номер зашла администратор. Она обнаружила в туалете пятна крови, окровавленную простынь в раковине. В мусоре она нашла черный пакет с ребенком, спасти его не удалось.

Эксперты выяснили, что ребенку нанесли травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Известно, что молодая мать скрывала беременность от близких, к врачам не обращалась.

По данным СК, девушку задержали у нее дома, в пригороде Омска. Фигурантке уже предъявили обвинение. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

Ранее не знавшая о беременности женщина родила в туалете на заправке.

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